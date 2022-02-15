Звернення Байдена через можливе російське вторгнення до України: головні тези

Президент США пригрозив Росії потужними санкціям в разі військової атаки.
У вівторок, 15 лютого, президент США Джо Байден присвятив своє звернення темі російської агресії проти України.
Головні тези з промови президента США Джо Байдена 15 лютого:
- Підтвердження, що Росія почала відводити свої війська від кордону з Україною, немає. Нині цю інформацію перевіряють спецслужби та розвідка. На кордоні з Україною досі перебувають до 150 тисяч російських військових.
- Імовірність вторгнення Росії до України існує і деескалації ситуації поки що не відбулося.
- США все ще пропонують Росії вирішити питання дипломатичним шляхом. Водночас Байден запевнив, що відповідь на можливу військову агресію РФ проти України буде рішучої. Водночас США не розміщували та не розміщуватимуть у майбутньому ракети в Україні. Також Штати не відправлятимуть до України своїх військових у разі початку військових дій. США будуть віддані колективній обороні НАТО. Байден додав, що в разі вторгнення РФ до України це буде війна, в якій "ми братимемо участь на власний вибір".
- Якщо будуть досягнуті домовленості щодо безпеки, то США готові закріпити їх письмово з Росією. Зокрема, Байден зазначив, що Штати згодні з Росією щодо необхідності продовжувати здійснювати дипломатичні зусилля в галузі безпеки в Європі
- Байден наголосив, що США переконані, що кожна країна вільна сама обирати, членом якого альянсу бути, зокрема НАТО.
- У разі військового вторгнення РФ до України США та союзники застосують найпотужніші від 2014 року санкції проти Москви. Водночас це може призвести до здорожчання пального. Пакет санкцій, зокрема, передбачає обмеження у сфері експортного контролю та фінансів, зупинення газопроводу "Північний потік-2".
- Американці не вороги росіянам, наголосив Байден. Ні НАТО, ні Україна не загрожують Росії, зазначив президент США.
- Посольство США в Україні перенесено з Києва до Львова тимчасово, на період, доки безпекова ситуація стабілізується.
- "Ми захищатимемо свободу. Ми готові заплатити будь-яку ціну" – заявив Байден.
Основні цитати з виступу Джо Байдена 15 лютого:
- "Ми ще не переконалися, що Росія дійсно відводить своїх військових. Їх залишається понад 150 тисяч вздовж українського кордону".
- "Вторгнення досі залишається цілком можливим".
- "США готові до дипломатії та вважають, що це найкращий шлях, щоб вирішити конфлікт".
- "Водночас США не пожертвують основними принципами заради безпеки".
- "Американський народ розуміє, що захист демократії та свободи ніколи не обходиться без витрат".
- "США не є загрозою для Росії. Україна не є загрозою для неї".
- "Громадянам Росії: ми не віримо, що ви дійсно хочете кривавої, руйнівної війни проти України".
- "Але якщо Росія вибере шлях війни (це також стосується кібератак), відповідь Заходу буде рішучою".
- "Якщо Росія нападе на Україну, вона завдасть рану сама собі, і з її боку це буде війною без жодної причини та рації".
- "Путін не має жодного права вирішувати долю іншої незалежної, суверенної демократії".
- "У цьому випадку США не будуть зволікати – захищатимуть свободу".
- "Втрати Росії будуть величезними – світ не забуде, що Росія обрала непотрібну смерть і руйнування".
- "Росію в цьому випадку чекає міжнародна ізоляція".
- "Відповідальність за свої дії має значення".
(Дані: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки РНБО)
Нагадаємо, поблизу українського кордону з Білоруссю Москва досі тримає напоготові ударну авіацію — штурмовики Су-25, винищувачі-бомбардувальники СУ-34 та безліч бойових вертольотів.
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