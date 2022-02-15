Звернення Байдена через можливе російське вторгнення до України: головні тези

Звернення Байдена через можливе російське вторгнення до України: головні тези

Президент США пригрозив Росії потужними санкціям в разі військової атаки.

У вівторок, 15 лютого, президент США Джо Байден присвятив своє звернення темі російської агресії проти України.

Головні тези з промови президента США Джо Байдена 15 лютого:

Підтвердження, що Росія почала відводити свої війська від кордону з Україною, немає. Нині цю інформацію перевіряють спецслужби та розвідка. На кордоні з Україною досі перебувають до 150 тисяч російських військових.

Імовірність вторгнення Росії до України існує і деескалації ситуації поки що не відбулося.

США все ще пропонують Росії вирішити питання дипломатичним шляхом. Водночас Байден запевнив, що відповідь на можливу військову агресію РФ проти України буде рішучої. Водночас США не розміщували та не розміщуватимуть у майбутньому ракети в Україні. Також Штати не відправлятимуть до України своїх військових у разі початку військових дій. США будуть віддані колективній обороні НАТО. Байден додав, що в разі вторгнення РФ до України це буде війна, в якій "ми братимемо участь на власний вибір".

Якщо будуть досягнуті домовленості щодо безпеки, то США готові закріпити їх письмово з Росією. Зокрема, Байден зазначив, що Штати згодні з Росією щодо необхідності продовжувати здійснювати дипломатичні зусилля в галузі безпеки в Європі

Байден наголосив, що США переконані, що кожна країна вільна сама обирати, членом якого альянсу бути, зокрема НАТО.

У разі військового вторгнення РФ до України США та союзники застосують найпотужніші від 2014 року санкції проти Москви. Водночас це може призвести до здорожчання пального. Пакет санкцій, зокрема, передбачає обмеження у сфері експортного контролю та фінансів, зупинення газопроводу "Північний потік-2".

Американці не вороги росіянам, наголосив Байден. Ні НАТО, ні Україна не загрожують Росії, зазначив президент США.

Посольство США в Україні перенесено з Києва до Львова тимчасово, на період, доки безпекова ситуація стабілізується.

"Ми захищатимемо свободу. Ми готові заплатити будь-яку ціну" – заявив Байден.

Промова президента США Джо Байдена

Основні цитати з виступу Джо Байдена 15 лютого:

"Ми ще не переконалися, що Росія дійсно відводить своїх військових. Їх залишається понад 150 тисяч вздовж українського кордону".

"Вторгнення досі залишається цілком можливим".

"США готові до дипломатії та вважають, що це найкращий шлях, щоб вирішити конфлікт".

"Водночас США не пожертвують основними принципами заради безпеки".

"Американський народ розуміє, що захист демократії та свободи ніколи не обходиться без витрат".

"США не є загрозою для Росії. Україна не є загрозою для неї".

"Громадянам Росії: ми не віримо, що ви дійсно хочете кривавої, руйнівної війни проти України".

"Але якщо Росія вибере шлях війни (це також стосується кібератак), відповідь Заходу буде рішучою".

"Якщо Росія нападе на Україну, вона завдасть рану сама собі, і з її боку це буде війною без жодної причини та рації".

"Путін не має жодного права вирішувати долю іншої незалежної, суверенної демократії".

"У цьому випадку США не будуть зволікати – захищатимуть свободу".

"Втрати Росії будуть величезними – світ не забуде, що Росія обрала непотрібну смерть і руйнування".

"Росію в цьому випадку чекає міжнародна ізоляція".

"Відповідальність за свої дії має значення".

(Дані: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки РНБО)

Нагадаємо, поблизу українського кордону з Білоруссю Москва досі тримає напоготові ударну авіацію — штурмовики Су-25, винищувачі-бомбардувальники СУ-34 та безліч бойових вертольотів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вдруге за тиждень поговорив з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим через загострення ситуації навколо України.

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