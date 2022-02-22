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Звернення президента України Володимира Зеленського щодо загострення на Донбасі та визнання "ЛДНР"

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Звернення президента України Володимира Зеленського щодо загострення на Донбасі та визнання "ЛДНР"

Сайт президента України

Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та світу після того, як президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР", а також направив на Донбас російських військових.

Звернення президента України Володимира Зеленського:

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