Звернення президента України Володимира Зеленського щодо загострення на Донбасі та визнання "ЛДНР"

Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та світу після того, як президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР", а також направив на Донбас російських військових.
Звернення президента України Володимира Зеленського:
Нагадаємо:
- 15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР". Тобто українських територій.
- 21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.
- 21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".
- ЄС, а також європейські країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР".
- США заявили про запровадження санкцій.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не визнає "незалежність" "ЛДНР".
- Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР".
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