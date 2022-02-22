Звернення Зеленського до українців та засідання Радбезу ООН через "незалежність" ОРДЛО: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців - через російську загрозу та визнання Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР". Читати далі –>
- Своїми рішеннями щодо визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія порушує суверенітет і територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які перебували там з 2014 року. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками засідання РНБО. Читати далі –>
- Президент Росії Володимир Путін міністерству оборони РФ забезпечити "здійснення функцій щодо підтримання миру" на території "ДНР" та "ЛНР". Читати далі –>
- Більшість країн під час засідання Радбезу ООН підтримали Україну через занепокоєння через визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", проте постійний представник Росії Василь Небензя висловив протилежну позицію. Читати далі –>
- Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на початку свого виступу під час засідання Радбезу ООН зняв маску і заявив, що вірус, від якого постраждала ООН, поширюється Кремлем. За його словами, всі країни ООН опинилися під загрозою нападу та нагадав, які країни вже окупувала Росія. Читати далі –>