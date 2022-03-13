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Звернення Зеленського, розкіш у маєтку Медведчука та особливості "ядерної валізи": п'ять головних подій ночі

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Звернення Зеленського, розкіш у маєтку Медведчука та особливості "ядерної валізи": п'ять головних подій ночі

slidstvo.info

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних подій ночі 13 березня 2022: 

  • Вночі проти 13 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський виступив з черговим зверненням до українського народу. Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Серед новітніх українських героїв це звання присвоєно посмертно сержанту Дерусовій Інні Миколаївні. Читати далі –>
  • Поки кум Путіна Віктор Медведчук сидів під домашнім арештом, він також реконструював свій палац під Києвом — поблизу мальовничої Пущі-Водиці. Поки у палаці тривала реконструкція, багато цінних речей та предметів розкоші Медведчуки заховали у картонні коробки і перенесли до господарських приміщень. Кімнати заставлені вщент картинами, іконами, гобеленами та статуетками. Читати далі –>
  • Війна з Росією змусила багатьох людей замислитися про можливу ядерну загрозу. Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснює, що таке "ядерна валіза" та який її принцип дії. Читати далі –>
  • Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів про несправність систем катапультування у російських пілотів. Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.  При огляді військовими спеціалістами ЗСУ збитих літаків та гелікоптерів РФ простежуються несправності катапульти. Читати далі –>

Російські окупанти не можуть нас підкорити - звернення Володимира Зеленського

Російські окупанти не можуть нас підкорити - звернення Володимира Зеленського

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