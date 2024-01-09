"Звернись до Зеленського": президент ОАЕ відмовив Нетаньягу у фінансовій допомозі – ЗМІ

Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммад ібн Заїд Аль Нахаян відхилив прохання прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу виплатити допомогу палестинським робітникам із Західного берега, які залишилися без роботи. Натомість президент ОАЕ запропонував Нетаньягу звернутися за допомогою до президента України Володимира Зеленського.

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

Після атаки ХАМАС на Ізраїль уряд країни закрив Західний берег річки Йордан. В результаті цього понад 100 тисяч палестинців, які жили там, але працювали в Ізраїлі, залишилися без роботи. В Ізраїлі та США побоюються, що такі умови можуть призвести до ескалації насильства.

За даними видання, кілька тижнів тому ізраїльський прем'єр запитав, чи готові ОАЕ підтримати їх і виплатити гроші палестинським робітникам. Президент відповів, що не може цього зробити, а потім із сарказмом запропонував звернутися до президента України Володимира Зеленського.

"Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян сказав, що Зеленський отримує багато грошей від багатьох країн, тому, можливо, він зможе йому допомогти", - повідомляє Axios.

Погіршення палестинської економіки та зростання безробіття через війну посилили занепокоєння ізраїльських органів безпеки та адміністрації Байдена щодо того, що такі умови можуть призвести до насильницької ескалації на Західному березі.

Ізраїльський економічний кабінет відхилив пропозицію міністерства оборони Ізраїлю дозволити деяким палестинським робітникам в'їзд до Ізраїлю.

Нагадаємо, Нетаньягу після візиту до Сектора Гази заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу ще далека до завершення.

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