Звідки у України з’явилися «карти»: Гегсет озвучив свою версію
Голова Пентагону знову розкритикував допомогу Україні та підтвердив курс на «мирну угоду».
Голову Пентагону Піта Гегсета викликали «на килим» у Конгрес США. І хоча основна тема розмови — війна в Ірані, не оминули й конгресмени питання про Україну.
«Рік тому ви сказали, що в України немає жодних козирів. . Вони повинні укласти угоду. Зрозуміло, що це було неправильно. Що ви пропустили?», — запитав конгресмен Сміт.
На це питання Гегсет самовпевнено відповів, що адміністрація Трампа «нічого не пропустила» і знову розкритикував попередників.
«Джо Байден, без жодної відповідальності, надав Україні сотні мільярдів доларів нашої зброї. Цього ніколи б не сталося, якби президентом був Трамп», — сказав глава Пентагону.
Він наголосив, що цінує, що тепер Європа оплачує будь-яке озброєння, яке США постачають Україні
Гегсет підвтердив, що президент Трамп вважає, що між Росією та Україною має бути мирна угода.