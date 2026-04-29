ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Звідки у України з’явилися «карти»: Гегсет озвучив свою версію

Голова Пентагону знову розкритикував допомогу Україні та підтвердив курс на «мирну угоду».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
«Що ви пропустили?»: у Конгресі США влаштували допит Піту Гегсету щодо його прогнозів по Україні

Голову Пентагону Піта Гегсета викликали «на килим» у Конгрес США. І хоча основна тема розмови — війна в Ірані, не оминули й конгресмени питання про Україну.

«Рік тому ви сказали, що в України немає жодних козирів. . Вони повинні укласти угоду. Зрозуміло, що це було неправильно. Що ви пропустили?», — запитав конгресмен Сміт.

На це питання Гегсет самовпевнено відповів, що адміністрація Трампа «нічого не пропустила» і знову розкритикував попередників.

«Джо Байден, без жодної відповідальності, надав Україні сотні мільярдів доларів нашої зброї. Цього ніколи б не сталося, якби президентом був Трамп», — сказав глава Пентагону.

Він наголосив, що цінує, що тепер Європа оплачує будь-яке озброєння, яке США постачають Україні

Гегсет підвтердив, що президент Трамп вважає, що між Росією та Україною має бути мирна угода.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie