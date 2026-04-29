Звідки у України з’явилися «карти»: Гегсет озвучив свою версію

«Що ви пропустили?»: у Конгресі США влаштували допит Піту Гегсету щодо його прогнозів по Україні / © Associated Press

Реклама

Голову Пентагону Піта Гегсета викликали «на килим» у Конгрес США. І хоча основна тема розмови — війна в Ірані, не оминули й конгресмени питання про Україну.

«Рік тому ви сказали, що в України немає жодних козирів. . Вони повинні укласти угоду. Зрозуміло, що це було неправильно. Що ви пропустили?», — запитав конгресмен Сміт.

На це питання Гегсет самовпевнено відповів, що адміністрація Трампа «нічого не пропустила» і знову розкритикував попередників.

Реклама

«Джо Байден, без жодної відповідальності, надав Україні сотні мільярдів доларів нашої зброї. Цього ніколи б не сталося, якби президентом був Трамп», — сказав глава Пентагону.

Він наголосив, що цінує, що тепер Європа оплачує будь-яке озброєння, яке США постачають Україні

Гегсет підвтердив, що президент Трамп вважає, що між Росією та Україною має бути мирна угода.

Новини партнерів