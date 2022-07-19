Звільнення 28 посадовців СБУ - це лише початок: Арахамія розповів, кому потрібно боятися

Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що "чистки" в СБУ, які уже почалися, будуть продовжуватися.
За його словами, пошуком російських агентів, які укріпилися в СБУ, займаються Департамент внутрішньої безпеки та Департамент контррозвідки відомства.
Про це Арахамія повідомив в ефірі інформаційного телемарафону у вівторок, 19 липня.
"Я думаю, в першу чергу, потрібно готуватися багатьом співробітникам Служби безпеки України. Там, насправді, ті 28 людей, яких звільнили - це тільки початок. Там буде багато "чисток", бо за усі ці роки багато резидентів російських спецслужб приховано укріпилися в стінах СБУ, на жаль. І зараз дуже-дуже ефективно працює Департамент внутрішньої безпеки та Департамент контррозвідки. Вони займаються цим дуже ефективно. Вони отримали доступ до тих матеріалів, до яких раніше не мали. Я думаю, що на нас чекає ще багато кадрових змін в СБУ", - сказав Арахамія.
Політик наголосив, що кадрові зміни також відбудуться і в інших правоохоронних структурах, зокрема очікується багато кадрових змін всередині відомств.
"Це, мені здається, дуже правильна ініціатива, бо в нас триває війна, і держава має переглядати не тільки в силових органах, а й в інших органах центральної та виконавчої влад. На предмет ефективності треба дивитися, бо одна річ - це робота під час мирного життя, інша - під час воєнного стану", - зауважив нардеп.
Варто зазначити, український президент Володимир Зеленський влаштував масове зачищення в СБУ. Окрім цього, глава держави звільнив з посади очільника СБУ Івана Баканова.
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