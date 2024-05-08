Звільнення міністра Сольського: коли буде рішення Верховної Ради — Стефанчук

Для звільнення міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, якого підозрюють у незаконних оборудках із землею на суму в пів мільярда гривень, потрібне рішення фракції “Слуги народу”.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу, передають “Українські Новини”.

“Ми очікуємо відповідне рішення фракції монобільшості. Станом на зараз такого рішення не зареєстровано", – сказав він.

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При цьому Стефанчук наголосив, що “ті особи, які не хочуть працювати в уряді” повинні отримати “відповідні рішення з боку парламенту”.

За його словами, будь-які кадрові питання, які стосуються уряду – це питання компетенції фракції “Слуга народу”, яка становить монобільшість у парламенті

Нагадаємо, раніше міністр агрополітики Микола Сольський підтвердив, що написав заяву про звільнення з посади.

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