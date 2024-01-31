"Звільнення" Залужного: WP назвало головну причину розбіжностей між Зеленським і головкомом

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним 29 січня між ними виникли розбіжності через погляди щодо мобілізації, а сама – скільки військовослужбовців Україні потрібно призвати цього року.

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на джерела.

Співрозмовники видання кажуть, що Залужний запропонував мобілізувати близько 500 тисяч осіб, цифру, яку Зеленський вважав недоцільною з огляду на дефіцит форми, зброї та навчальних приміщень, а також потенційні проблеми, пов’язані з мобілізацією.

"Наразі Залужний залишається на своїй посаді, але офіційний президентський указ, як очікується, підтвердить його звільнення майже через два роки після вторгнення Росії та оскільки сили Москви, схоже, отримують стратегічну ініціативу на деяких ділянках фронту", - йдеться у матеріалі.

Джерело WP заявило, що Зеленський сказав Залужному, що "українці втомилися від війни, а міжнародна підтримка України уповільнилася, тому новий головнокомандувач може оживити ситуацію".

Речник президента України Сергій Никифоров спростував чутки прозвільнення Залужного. "Немає предмета розмови. Президент не звільняв головнокомандувача", - коротко прокоментував він.

Як пише The Washington Post, Никифоров у середу, 31 січня, поки не відповів на повідомлення видання із проханням отримати оновлений коментар з приводу цього питання.

За словами співрозмовника WP, очікується також усунення старших членів штабу Залужного.

Валерію Залужному нібито запропонували іншу посаду, але він відмовився і планує піти у відставку, розповів один із високопосадовців.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наразі не коментує чутки про свою відставку.

Чутки про "звільнення" Валерія Залужного

ЗМІ 29 січня повідомили про нібито ймовірне звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

Того ж дня ці повідомлення спростував прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров. Володимир Зеленський у своєму вечірньому про відставку Валерія Залужного не згадав.

Видання The Economist зазначило, що Залужному було запропоновано посаду секретаря РНБО, але він відмовився від неї.

За даними The New York Times, Зеленський був змушений скасувати своє рішення про звільнення Залужного "під тиском з боку високопосадовців і міжнародних партнерів".

А командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський нібито відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського обійняти посаду головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного.

У Пентагоні чутки щодо "звільнення" головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного назвали "внутрішніми справами" України.

Читайте також провідні новини дня: