Звільнено заступника Умєрова, який всього 4 місяці перебував на посаді

Олександра Сергія було призначено заступником міністра оборони на початку липня цього року.

У п’ятницю, 8 листопада, на засіданні Кабінету міністрів ухвалено рішення про звільнення Олександра Сергія з посади заступника міністра оборони.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Заступник Рустема Умєрова пропрацював на цій посаді лише 4 місяці. Його було призначено заступником міністра на початку липня цього року.

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Відомо, що 55-річний уродженець Чернівецької області Олександр Сергій 1991 року він закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище. 1998 року отримав спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському інституті сухопутних військ. 2012 року закінчив Національний університет оборони України.

Брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне.

Від 2010 року перебував на керівних посадах у Збройних силах України, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії.

2014 року нагороджений орденом князя Данила Галицького.

Нагадаємо, 5 липня 2024 року Кабінет міністрів призначив двох нових заступників міністра оборони України Рустема Умєрова. Нові посади отримали Анатолій Клочко та Олександр Сергій.

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