"Звільнимо ще більше": Стефанчук дав розгромну відповідь Матвієнко на пропозицію переговорів

Спікер парламенту помітив таку закономірність: бажання РФ до переговорів з Україною зростає з успіхами ЗСУ на фронті.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив 6 жовтня, що пропозиції Росії провести переговори безпосередньо залежать від успіхів ЗСУ на фронті.

Про це спікер парламенту написав у Мережі.

Таким чином Стефанчук прокоментував пропозицію про переговори з РФ з боку голови Ради Федерації федеральних зборів Валентини Матвієнко.

"Відповідь "таварісчу спікєру" матвієнко: Слухаю і дивуюся. Якось росіянам вдається нападати, вбивати, намагатися анексувати – і одночасно пропонувати переговори. Водночас чим більше землі звільняють Збройні сили України, тим частіше і наполегливіше пропонують "поговорити", – йдеться в заяві голови парламенту.

"Звільнимо ще більше – може, з’явиться і конкретика, як і коли російські окупанти готові забиратися геть з нашої землі. Назавжди!" – резюмував Стефанчук.

Переговори України з Росією

На тлі поразок російських військ на фронті 6 жовтня Матвієнко "запросила парламент України сісти за стіл переговорів". Вона сказала, начебто РФ виступає за мирне врегулювання "кризи".

Заклик Матвієнко в Україні проігнорували, тож вона вдалася до ультиматуму. Чиновниця заявила, що Росія не планує на переговорах обговорювати статус окупованих територій України, які країна-агресорка спробувала анексувати.

Ініціативу Матвієнко прокоментував секретар РНБО України Олексій Данілов. Він заявив, що переговори будуть, але лише з новою владою. Тоді Матвієнко буде "вже далеко".

Доля переговорів із Росією: секретар РНБО Олексій Данілов про ухвалене рішення

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