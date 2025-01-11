Звинувачення Галущенка безпідставні, опалювальний сезон проходить стабільно, - Кушнірук

Економіст Борис Кушнірук висловив сумніви щодо доцільності звинувачень на адресу міністра енергетики України Германа Галущенка у непідготовленості до опалювального сезону. На його думку, такі звинувачення можуть виявитися безпідставними.

Кушнірук погодився з оцінкою політолога Євгена Магди щодо неефективності спроб відставки міністра.

"Слушно з цього приводу зауважив Євген Магда, що дійство абсолютне неефективне, бо в нинішніх умовах голосів для вотуми недовіри йому у парламенті немає", - зазначив економіст.

За словами Кушнірука, ситуація з опаленням та енергозабезпеченням залишається стабільною навіть у прифронтових містах.

"Вже майже половина опалювального сезону минула без особливих проблем. І ніщо не вказує, що ситуація надзвичайно погіршиться", - підкреслив він.

Експерт також прокоментував звинувачення щодо незахищеності енергетичної інфраструктури від атак.

"Ніде у світі такі об'єкти, за рідкісним випадком, не мають захисту від зовнішніх атак. І спорудити якийсь захист для них у більшості випадків просто неможливо", - наголосив Кушнірук.

Економіст закликав до об'єктивної оцінки діяльності уряду та окремих міністрів за конкретними рішеннями, а не на основі загальних звинувачень.

"Отже, і діючого міністра енергетики і весь склад цього уряду є сенс критикувати за конкретні непрофесійні, тим більше корупціогенні рішення", - зазначив він.

На думку Кушнірука, поточні спроби відставки міністрів мають обмежений вплив на політичну ситуацію.

"За нинішніх обставин всі ці збирання підписів за відставку того чи іншого міністра та навіть всього уряду виглядають скоріше зовнішньою бутафорією політичної активності, яка у поточному режимі ні на що особливо не впливає", - підсумував Борис Кушнірук.

Нагадаємо, політолог Євген Магда заявив, що міністр енергетики Герман Галущенко все ще користується довірою вищого керівництва країни.