"Звірили годинники та озброїли їх аргументами": на Банковій розповіли, про що говорили із НАТО напередодні перемовин із РФ

"Звірили годинники та озброїли їх аргументами": на Банковій розповіли, про що говорили із НАТО напередодні перемовин із РФ

Україна хоче почути конкретні часові орієнтири щодо членства в НАТО.

На закритому засіданні комісії Україна – НАТО українська сторона "озброїла" партнерів аргументами щодо перемовин Альянсу та РФ, який відбудеться 12 січня.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

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"Звірили годинники з державами – членами НАТО та озброїли їх аргументами напередодні запланованого діалогу з Росією. Наші аргументи були почуті та взяті в роботу. Висловили свою позицію всі 30 союзників, і в кожному виступі звучала підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, а також висока оцінка того, що Україна залишається стриманою під час напруженої ситуації на її кордонах і не піддається на різного роду провокації", - зазначив Жовква у Facebook.

Також українська сторона обговорила з союзниками та керівництвом Альянсу підготовку до майбутнього Саміту НАТО у Мадриді. Зокрема, була зазначено важливість того, щоб Україна не лише мала б бути запрошена на саміт як країна-партнер, а й були б ухвалені чіткі рішення щодо її подальшого руху до членства в НАТО. Українська стороне, як уточнюється, хоче почути конкретні часові орієнтири.

"Над цим і будемо працювати, починаючи від сьогодні, з усіма столицями держав-членів НАТО та зі штаб-квартирою в Брюсселі", - додав Жовква.

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За словами Жовкви, під час більшості виступів на засіданні було озвучено, що майбутнє України в Альнсі - це справа виключно 30 членів НАТО та України як країни-аспіранта.

"І це вселяє обережний оптимізм на успішний результат Мадрида та щодо подальшого руху до НАТО" - підсумував він.

Зауважимо, вже 12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

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