«Звірка годинників» між США і РФ: в Рубіо і Лаврова різні версії переговорів

Лавров і Рубіо. / © Associated Press

Реклама

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо поговорив телефоном з очільником МЗС Російської Федерації Сергій Лавров. Однією з тем стала російська війна в Україні.

Про це повідомили в американському Держдепі та російському МЗС.

Речник Державного департаменту Томмі Піготт зауважив, що переговори ініціювала Москва.

Реклама

«Вони обговорили відносини між США та Росією, війну між Росією та Україною, а також ситуацію в Ірані», — коротко повідомив американський посадовець.

Російське відомство також заявили про факт розмови Рубіо і Лаврова та повідомило свою версію. У ній про Україну, яка стала однією з тем розмови, не сказали і слова. Водночас традиційно відзвітували про «конструктивний і діловий характер» переговорів.

В МЗС країни-агресорки зауважили, що політики «провели „звірку годинника“ щодо поточної ситуації у міжнародних справах та російсько-американських відносинах, а також обговорили графік двосторонніх контактів».

Нагадаємо, наприкінці квітня президент США Дональд Трамп провів переговори телефоном з «фюрером» РФ Володимиром Путіним. Очільник Білого дому назвав розмову «дуже хорошою», а в Москві повідомили, начебто Трамп підтримав їхню ініціативу щодо тимчасового перемир’я.

Реклама

Втім, відразу після переговорів заступник очільника російського Радбезу Дмитро Медвєдєв пригрозив Америці «ядеркою», назвавши Штати «основним геополітичним суперником» РФ. З його слів, відносини Кремля з нинішньою адміністрацією Білого дому «мають прагматичний характер».

Новини партнерів