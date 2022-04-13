Звіряча війна Росії в Україні створила глобальне провалля у сфері дотримання прав людини - Блінкен

Народи та уряди в кожному регіоні виступають із засудженням та закликають притягнути винних до відповідальності.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що звіряча війна Росії в Україні створила величезне, глобальне провалля у сфері дотримання прав людини, особливо після викриття фактів воєнних злочинів росіян в українських містах.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Це стало особливо актуальним упродовж останніх тижнів, коли російські війська були відкинуті від міст, які вони окупували або оточували, і з’являється дедалі більше доказів їх масштабних звірств", – зауважив глава дипломатичного відомства США.

Він нагадав, що в українських містах знаходили тіла людей із зав’язаними руками, як були розбомблені театри, вокзали, житлові висотки, де перебували мирні люди. Крім того, він нагадав про зґвалтованих жінок і дівчат, а також мирних жителів, які помирали від голоду й морозів.

"У відповідь на це народи та уряди в кожному регіоні виступають із засудженням та закликають притягнути винних до відповідальності", – резюмував державний секретар США.

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