"Звісно, Україні, а не Росії": Кулеба відповів, кому на сьогодні вигідніша позиція Китаю

Сьогоднішня позиція Китаю вигідніша Україні, а не Росії. Хоча Україна і хотіла б "отримувати від Китаю більше".

Очільник МЗС Дмитро Кулеба висловив переконання, що сьогоднішня позиція Китаю, який не поспішає допомагати Росії, вигідна Україні.

Про це міністр розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

"Кому вигідніша нинішня позиція Китаю? Звісно, Україні, а не Росії. Росія хотіла б отримувати набагато більшу участь. Чи хотіли б ми отримувати від Китаю більше? Звісно, хотіли б. Але, реально зважуючи ситуацію, ми розуміємо, що нинішня позиція – це позиція, з якою ми можемо працювати", – сказав Кулеба.

Він зауважив, що така ж ситуація в України була і з Іраном, "доки вони нам зрадницьки не вдарили в спину й не поставили Росії дрони".

Дипломат також припустив, якими будуть наслідки в разі підтримки Китаєм агресії РФ проти України.

"Якщо Китай десь підтримає російську агресію проти України в будь-якій формі, це матиме руйнівний ефект для наших двосторонніх відносин, які цього не заслужили, тому що 30 років у нас були хороші, конструктивні, дружні відносини, й ми чули завжди одне одного", – пояснив голова МЗС.

Нагадаємо, напередодні в Держдепартаменті США повідомили, що наразі не бачать жодних ознак того, що Китай готується допомогти Росії продовжувати війну проти України чи обходити запроваджені проти РФ санкції.

Зауважимо, 28 вересня на засіданні Радбезу ООН представник Китаю закликав використати усі дипломатичні засоби для припинення будь-яких бойових дій на території України та сприяти мирним переговорам.

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