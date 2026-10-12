Звіт переговорної групи зі США: Зеленський оцінив шанси на енергетичне перемир’я

Зеленський закликав США посилити тиск на РФ через зрив енергетичного перемир’я

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Україна повністю підтримала ініціативу США щодо енергетичного перемир’я, проте Росія ігнорує ці домовленості та продовжує щоденні масовані атаки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді української переговорної групи після зустрічей у Вашингтоні.

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«Позиція абсолютно чітка: Україна готова гарантувати енергетичне припинення вогню, як і було оголошено президентом Америки, і Росія має зробити відповідні кроки», — пояснив він.

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Зеленський нагадав, що станом на зараз не фіксується виконання Росією цих умов, які були озвучені Дональдом Трампом. Натомість були російські удари по українській енергетиці вчора, тривають удари по енергетиці й сьогодні. Весь день в Україні повітряні тривоги, РФ б’є «Шахедами» та авіабомбами.

«Якщо удари і є відповіддю Росії на заяву президента Америки, то це означає, що росіяни змарнували чергову можливість наблизити мир. Багато залежить саме від позиції Америки, щоб деескалація все ж спрацювала. Потрібен тиск на Росію. Продовжуємо говорити з американською стороною на всіх рівнях. Визначили подальші кроки та дипломатичні рамки», — підсумував глава держави.

Нагадаємо, 11 жовтня Трамп заявив про негайний початок «енергетичного перемир’я» між Україною та Росією, стверджуючи, що обидві сторони погодилися на умови.

Володимир Зеленський заявив, що оголошення Дональда Трампа про енергетичне перемир’я стало для нього новиною. Водночас він запевнив, що Україна готова до припинення вогню.

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Проте Росія порушила «енергетичне перемир’я» у першу ж годину, одразу після його оголошення президентом США Дональдом Трампом.

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