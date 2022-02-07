Наради проводилися за підсумками стрес-тестів російських компаній та системно-значущих банків.
У російському уряді розпочалися наради щодо готовності Росії до жорстких санкцій через можливе вторгнення до України.
Про це з посиланням на три джерела, близьких до уряду, повідомляє російське видання The Bell.
Зазначається, що минулого тижня в уряді РФ провели серію нарад щодо готовності окремих секторів російської економіки до можливих санкцій у разі вторгнення військ Росії в Україну.
Так, наради проводилися за підсумками стрес-тестів російських компаній та системно-значущих банків. З доповідями виступили зокрема "Пошта Росії", "Аерофлот" та "РЖД".
Стрес-тести передбачали відключення від SWIFT, заборону на постачання західного програмного обладнання, серверів, чіпів та іншого високотехнологічного обладнання.
"Звітують все бадьоро, але у приватних розмовах кажуть — катастрофа", - зазначив один із співрозмовників.
За словами одного із співрозмовників видання в одному з великих російських держбанків, у частині інфраструктури розраховують "тільки на китайських підрядників".
"На Huawei конкретно ніхто не наполягає, але це рекомендація, яку варто враховувати в поточних умовах", - пояснив він.
Нагадаємо:
Європейський союз та США підготували всеосяжний пакет санкцій, який готові оперативно реалізувати. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що нові антиросійські санкції можуть торкнутися й економіки Китаю.
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