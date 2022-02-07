"Звітують все бадьоро, але у приватних розмовах кажуть — катастрофа": в РФ готуються до можливих санкцій

"Звітують все бадьоро, але у приватних розмовах кажуть — катастрофа": в РФ готуються до можливих санкцій

Наради проводилися за підсумками стрес-тестів російських компаній та системно-значущих банків.

У російському уряді розпочалися наради щодо готовності Росії до жорстких санкцій через можливе вторгнення до України.

Про це з посиланням на три джерела, близьких до уряду, повідомляє російське видання The Bell.

Зазначається, що минулого тижня в уряді РФ провели серію нарад щодо готовності окремих секторів російської економіки до можливих санкцій у разі вторгнення військ Росії в Україну.

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Так, наради проводилися за підсумками стрес-тестів російських компаній та системно-значущих банків. З доповідями виступили зокрема "Пошта Росії", "Аерофлот" та "РЖД".

Стрес-тести передбачали відключення від SWIFT, заборону на постачання західного програмного обладнання, серверів, чіпів та іншого високотехнологічного обладнання.

"Звітують все бадьоро, але у приватних розмовах кажуть — катастрофа", - зазначив один із співрозмовників.

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За словами одного із співрозмовників видання в одному з великих російських держбанків, у частині інфраструктури розраховують "тільки на китайських підрядників".

"На Huawei конкретно ніхто не наполягає, але це рекомендація, яку варто враховувати в поточних умовах", - пояснив він.

Нагадаємо:

Європейський союз та США підготували всеосяжний пакет санкцій, який готові оперативно реалізувати. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що нові антиросійські санкції можуть торкнутися й економіки Китаю.

Кулеба наголосив на пришвидшенні застосування санкцій проти РФ

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