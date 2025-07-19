Зворотний відлік для Путіна: як Трамп ставить умови і формує нову лінію щодо Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розчарувався в диктаторі РФ Володимирові Путіні та поставив 50-денний термін РФ для укладення угоди про мир. Інакше - вдарить санкціями. Наразі немає причин, через які американський лідер може змінити свою думку.

Про це заявив політолог Ігор Рейтерович в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Втім, вважає експерт, щодо допомоги Україні та інших інструментів тиску на Кремль не варто бути надто оптимістичними, бо “Трамп все-таки специфічна людина”.

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“Ми це вже неодноразово бачили. Але він переживає досить серйозну еволюцію. Мені здається, що росіяни вже не зможуть повернути його на свій бік, як вони собі це уявляли. Для нас це, звичайно, плюс”, - каже політолог.

Щодо посилення підтримки України та надання додаткових озброєнь, то президент США не обмежений 50 днями. Крім того, цілком ймовірним є “активізація якихось зусиль з боку Трампа”.

“Активізація якраз пов’язана з тим, що Путін ось у ці 50 днів буде намагатися всіляко ескалювати війну: кидати якісь останні сили на поле бою, завдавати чергових абсолютно терористичних, нелюдських ударів по цивільній інфраструктурі тощо. А Трамп, як людина, яка показала, що йому властива в деякі моменти емпатія, може на це реагувати відповідним чином”, - вважає Ігор Рейтерович.

За його словами, Путін поставив себе в досить незручну ситуацію. “Фюрер” планував, що щонайменше “до осені зможе Трампа водити за ніс, а восени почне про щось говорити”.

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Насправді все сталося щонайменше на два місяці раніше. Тепер у нього вікно можливостей звузилося. Хоча Трамп йому залишив можливість хоч завтра все закінчити, сісти за стіл переговорів і не отримати посилення санкційного та іншого тиску. Поки що далеко не факт, що Путін цим скористається”, - додав Рейтерович.

Нагадаємо, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс наголошує, що Трампа рішуче налаштований завершити війну, а тому “агресивно” добиватиметься реалізації своїх підходів.

Зауважимо, видання Sky News оцінило реакцію РФ на нову стратегію Дональда Трампа щодо озброєння України та 50-денний ультиматум. Зазначається, що реакція Кремля була “досить стриманою”. Цілком ймовірно, що в Москві “розглядають різні варіанти”.

Дата публікації 17:35, 15.07.25 Кількість переглядів 661 Меланія розвернула Трампа спиною до Путіна? Західна преса просто вибухнула