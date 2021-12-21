"Звозять людей з областей": Зеленський відреагував на підозру Порошенку

Зеленський заявив, що Порошенко "належить до однієї з фінансових груп", які впливають на ситуацію в Україні.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення підозри нинішньому нардепу та п'ятому очільникові України Петру Порошенкові. Глава держави переконаний, що ця підозра не зможе дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Про це Зеленський сказав у межах конференції керівників закордонних дипломатичних установ України.

"Я не думаю, що це буде якось впливати на ситуацію всередині нашої держави. На цю ситуацію, як правило, впливають фінансові групи. Він (Порошенко — ред.) є однією з цих фінансових груп. Вони звозять людей з різних областей, ми це бачимо, це ж відкрита інформація. Хтось приходить заробити "копійку", хто за власним переконанням це робить (йшлося про участь у мітингах — Ред.)", — зазначив президент.

Зеленський вважає, що питаннями контрабанди вугілля з окупованого Донбасу мають займатися правоохоронні органи та суд.

"Я бачу єдине, ми не бачимо резонансу щодо таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали (йшлося про Порошенка — ред.). Я думаю, люди розуміють, що відбувається і хто є хто", — сказав він.

Нагадаємо, у понеділок, 20 грудня, п’ятий президент України та чинний народний депутат від партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні щодо так званої “вугільної справи”. Йому оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України.

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