"Звучить барабанний дріб війни": у США закликали готуватися до ескалації у відносинах з Росією

"Звучить барабанний дріб війни": у США закликали готуватися до ескалації у відносинах з Росією

Карпентер підтвердив готовність США продовжувати діалог з Росією, але пояснив, що Вашингтон "не збирається переглядати свої основні принципи".

Захід повинен підготуватися до можливого загострення напруженості з Росією, адже прогресу на переговорах з Москвою досягнути не вдалося.

Про це заявив представник Сполучених Штатів в ОБСЄ Майкл Карпентер, інформують The Guardian та Swissinfo.

"Барабанний дріб війни звучить голосно, а риторика стала досить різкою. Сьогодні ми стикаємося з кризою європейської безпеки", — сказав Карпентер.

Він підтвердив готовність США продовжувати діалог з Росією, але пояснив, що Вашингтон "не збирається переглядати основні принципи", зокрема Гельсінські угоди 1975 року, Статут ООН і Паризьку хартію 1990 року, які підтверджували право суверенних держав самостійно ухвалювати рішення щодо своєї безпеки.

Карпентер додав, що стягування Росією 100 тис. військовослужбовців, передового озброєння, артилерійських систем, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів до кордону з Україною "ставить багато запитань щодо намірів Кремля".

"Ми повинні поставитися до цього дуже серйозно. Ми повинні підготуватися до можливої ескалації", — сказав він, додавши, що Вашингтон віддає перевагу "шляху діалогу та деескалації".

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі на тлі нарощення Кремлем військ на кордоні з Україною відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки у Європі.

За його підсумками заступниця державного секретаря США Венді Шерман зробила низку важливих заяв.

Сьогодні, 13 січня у Відні скликали засідання Постійної ради ОБСЄ через питання безпеки в Європі, зокрема вимоги Кремля про "гарантії безпеки" і стягування військ РФ до кордонів України.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау на засіданні сказав, що ризик війни у Європі – найбільший за 30 років.

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