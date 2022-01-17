Зять Назарбаєва Кулібаєв склав повноваження голови палати підприємців "Атамекен"

Нещодавно ще двох зятів експрезидента Казахстану звільнили з керівних посад у великих компаніях.

Середній зять першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Тимур Кулібаєв склав повноваження голови президії національної палати підприємців (НВП) "Атамекен".

Про це повідомляє KazTAG.

"Від сьогоднішнього дня я вирішив скласти з себе повноваження обраного голови президії НВП "Атамекен", - йдеться в заяві Кулібаєва, оприлюдненій нацпалатою у понеділок, 17 січня.

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Зазначається, що бізнесмен є чоловіком середньої дочки Назарбаєва Динари. Він очолював НВП від 2013 року.

Нагадаємо, що 15 січня двох інших зятів експрезидента Казахстану звільнили з керівних посад у великих компаніях.

Так, припинилися повноваження Дімаша Досанова, голови правління оператора з магістрального нафтопроводу "КазТрансОйл", та Кайрата Шаріпбаєва, очільника правління АТ Національна компанія "QazaqGaz".

Тим часом племінник Назарбаєва Самат Абіш залишається першим заступником очільника КНБ Казахстану.

На початку 2022 року декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на скраплений газ, на тлі яких президент країни Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану і звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.