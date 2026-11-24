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Про це заявили співголови робочої групи Правління Асоціації міст України Василь Сидор та Андрій Богдан.

Окремою проблемою для громад залишається заготівля деревини на зиму. Надмірне державне регулювання обмежує можливості місцевої влади забезпечувати населення паливом, особливо у прифронтових територіях.

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Як повідомляє Асоціація міст України, Правління АМУ звернулося до Прем’єр-міністра України Сергія Корецького із пропозиціями щодо десяти кроків для належного проходження опалювального сезону 2026/2027. Один із них — запровадження спрощеного порядку закупівлі деревини.

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Славутський міський голова Василь Сидор, співголова робочої групи Правління АМУ, наголосив, що для стабільного проходження зими уряд має ухвалити відповідну постанову, а також зберегти фінансові ресурси місцевого самоврядування.

«Для сталого проходження опалювального сезону важливо вже сьогодні прийняти відповідну постанову Кабінету Міністрів України, а також зберегти 64% ПДФО в бюджетах громад та не вилучати кошти реверсної дотації у 2027 році», — зазначив Сидор.

Городнянський міський голова Андрій Богдан, також співголова робочої групи, звернув увагу на труднощі із заготівлею деревини для потреб населення та комунальних установ. За його словами, чинне державне регулювання суттєво обмежує можливості муніципалітетів самостійно вирішувати це питання.

«Місцеві жителі, муніципалітети мають величезні проблеми із заготівлею деревини на зиму. Ці проблеми пов’язані із надмірним державним регулюванням, яке обмежує можливості місцевої влади, особливо в прифронтових громадах», — заявив Богдан.

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Він також наголосив на ризиках, пов’язаних із бюджетною політикою уряду. За його словами, щороку постає питання вилучення у громад 4% ПДФО та коштів реверсної дотації у 218 громад, серед яких 152 — сільські та селищні.

«Якщо Уряд на друге читання подасть Держбюджет-2027 без збереження в бюджетах громад коштів ПДФО та реверсної дотації, то опалювальний сезон буде під загрозою», — підкреслив міський голова.

В Асоціації міст України наголошують на необхідності спростити процедури заготівлі деревини та забезпечити громадам можливість використовувати її для потреб населення. Ідеться, зокрема, про можливість проводити санітарне очищення лісів на територіях громад і використовувати заготовлену деревину для опалення.

Таким чином, АМУ пов’язує належну підготовку до зими не лише з доступом до паливних ресурсів, а й зі збереженням фінансової спроможності місцевого самоврядування. Рішення щодо частки ПДФО та реверсної дотації у Держбюджеті-2027 безпосередньо впливатимуть на можливості громад забезпечувати опалення та інші базові послуги.

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