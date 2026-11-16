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Зимова європейська підтримка та підтверження зустрічі Путіна, Трампа та Сі: головні новини ночі 16 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 листопада 2026 року:
ЄС готує екстрений зимовий пакет для України: яку допомогу отримають міста Читати далі –>
Європа долучиться до мирних переговорів щодо України в новому форматі: що заявила фон дер Ляєн Читати далі –>
ЗСУ готують нові повідомлення про успіхи на фронті: оглядач заінтригував результатами контрударів Читати далі –>
Авіаційний колапс у США триває третій день: скасовано та затримано тисячі рейсів Читати далі –>
Китай офіційно підтвердив зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна: коли відбудеться саміт Читати далі –>
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