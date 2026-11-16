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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
794
Час на прочитання
1 хв

Зимова європейська підтримка та підтверження зустрічі Путіна, Трампа та Сі: головні новини ночі 16 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Трамп, Путін, Сі

Трамп, Путін, Сі / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 листопада 2026 року:

  • ЄС готує екстрений зимовий пакет для України: яку допомогу отримають міста Читати далі –>

  • Європа долучиться до мирних переговорів щодо України в новому форматі: що заявила фон дер Ляєн Читати далі –>

  • ЗСУ готують нові повідомлення про успіхи на фронті: оглядач заінтригував результатами контрударів Читати далі –>

  • Авіаційний колапс у США триває третій день: скасовано та затримано тисячі рейсів Читати далі –>

  • Китай офіційно підтвердив зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна: коли відбудеться саміт Читати далі –>

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