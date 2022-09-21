"Поправки існують лише на папері": військовий експерт заявив, що Росії нічим придушувати бунти проти мобілізації

Нові поправки щодо покарання за бунти та дезертирство у Росії не допоможуть унеможливити бунти проти мобілізації, яку оголосив Путін.

Про це ексклюзивно ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Ще одним репресивним методом є внесення поправок щодо покарання за бунти та дезертирство. Але все ж таки, в будь-якому разі так чи інакше ці бунти будуть з’являтися рано чи пізно", - зазначив він.

Експерт порівняв нинішню ситуацію з подіями російсько-чеченських війн.

"Коли відбувалися події Першої чеченської війни та Другої, була велика кількість незадоволених тим, як забезпечувалися російські війська під час цієї війни, як їх використовували їх командири. Була велика кількість скандалів ось такого рівня. Це була ганьба новій російській армії. Так само буде відбуватися зараз. До того ж, зараз це буде відбуватися з зовсім іншою інтенсивністю, тому що ця часткова мобілізація не вирішує тих питань, яких могла б вирішити загальна мобілізація, але вона створює проблеми, які може створити загальна мобілізація", - говорить Коваленко.

Він додав, що наразі Росія не має ефективного елементу, для придушення спротиву населення.

"Репресивний елемент, щоб придушити бунти та спротив безпосередній спротив у Росії, потребує ресурсу, який повинен діяти у напрямку придушення цих елементів, а його на сьогодні фактично немає. Навіть Росгвардія використовується зараз у бойових діях. Про що тут можна говорити, якщо вони не можуть повноцінно контролювати ситуацію в країні, щоб придушувати будь-які соціально-політичну хаотизацію в країні. Поправки існують лише на папері", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію.

Згодом росіяни почали виходити на перші акції протесту проти мобілізації.