Пожертвував собою заради сотень людей: дружина загиблого українського льотчика розповіла про його подвиг

Вдова Героя України Геннадія Матуляка, який загинув захищаючи батьківщину від російських окупантів, розповіла про трагічну смерть свого чоловіка.

Підполковник Матуляк Геннадій Васильович від самого початку повномасштабного російського вторгнення з неба знищував війська загарбників. 24 лютого Матуляк літав над Херсонщиною та Миколаївщиною, а 25 лютого офіцер знищив колону ворога поблизу Гостомеля.

Життя пілота трагічно обірвалося над Київщиною. Подробицями героїчної загибелі чоловіка, якому президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України, поділилася його дружина Ольга в інтерв'ю АрміяInform.

25 лютого Геннадій виконував бойове завдання в Київській області. Близько сьомої ранку ворожий винищувач підбив літак Матуляка. Український льотчик у цей момент він був над великим розважальним комплексом. Літак і пілот спалахнули. У підсумку Матуляк ціною власно життя зробив так, щоб машина впала за кілька кілометрів від населеного пункту, у лісосмузі. Хоробрий вчинок пілота врятував життя сотень людей.

armyinform.com.ua

"Мешканці й розповіли, що саме відбувалось у небі Вишгородського району, де загинув чоловік. Все трапилось близько сьомої ранку. Повітряний бій, російський винищувач влучає у літак Геннадія, він був ведучим. Чоловік почав виводити літак, аби захистити село, адже під ним розташувався великий розважальний комплекс. Уже навіть встиг потягнути катапульту, аж тут… друге влучання, яке не залишило шансів. Літак і пілот спалахнули. Місцеві жителі на власні очі бачили, як літак летить просто на них і як пілот рятує сотні життів. Машина впала за кілька кілометрів від населеного пункту, у лісосмузі. Вже за 15 хвилин люди підбігли на місце катастрофи. Скажу відверто, для мене було дуже важливо почути правду, дізнатись, що це не легенда, що мій Герой і справді врятував стільки життів…

Він дійсно кайфував і від життя, і від служби, мріяв не про погони й посади, а про те, що в Україні з'явиться пілотажна група. Мріяв, аби українські льотчики вийшли на міжнародну арену - й увесь світ побачив, наскільки професійно вони літають", - розповіла дружина Геннадія Матуляка.

Про героїчну смерть свого чоловіка Ольга Матуляк дізналася від жительки одного із сіл Вишгородського району, яка знайшла її через соцмережі та надіслала фото паспорта льотчика.

armyinform.com.ua

Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України

Читайте також:

Російські окупанти відходять від Маріуполя і рухаються в бік Запорізької області — Пентагон

В селі, де тривала переломна битва за Київ, люди розповідають про дивовижні порятунки навіть після розстрілів

У Румунії американська БТГ підійшла до кордону Молдови: Арестович вважає, що війна вийде за кордони України