Приватне місто на 130 гектарах: під Києвом забудовник зібрався рубати дерева, бо то не "ліс"

У селі Глібівка, що розташоване на березі Дніпра за годину їзди від Києва, столична компанія KyivBudDevelopment анонсувала масштабне будівництво першого в Україні приватного міста на 130 гектарах землі, значна частина якої - ліс.

Забудовник під час повномасштабної війни в Україні запустив широку рекламну кампанію та обіцяє заселити перші сім'ї до міста вже на початку 2023 року - менше, ніж через рік.

На сайті компанії 22 червня повідомили, що будівництво вже розпочалося.

Про будівництво знають не всі

Однак ані в Київській обласній державній адміністрації, ані в Димерській селищній раді, до якої належить Глібівка, про будівництво нічого не знають. Більше того, як повідомила ТСН.ua місцева влада, забудовнику не видавали дозволу на видалення будь-яких зелених насаджень у Глібівці.

"Інформація щодо будівництва "першого приватного міста" у межах села Глібівка Вишгородського району Київської області та щодо відведення земельної ділянки, її цільового призначення для зазначених потреб у департаменті відсутня. Також зазначаємо, відповідно до листа департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації від 11.07.2022 № 57 інформація щодо наявності в забудовника дозволу на вирубку лісу не надходила", - зазначили в КОДА.

Село Глібівка в Київській області / Фото: Google Maps

Засновником KBD.estate є киянин Євген Леськів. На своїй сторінці в Facebook чоловік називає будівництво своїм головним та наймасштабнішим для країни проєктом. Він також обіцяє, що "приватне місто" зокрема розраховане на людей, які втратили житло під час війни.

"Зараз ми спроєктували великий населений пункт з низькоповерховою забудовою в межах села Глібівка Вишгородського району Київської області. На 130 гектарах землі будуються 925 тисяч м2 житла, тобто у 16 ​​тисяч квартир ми зможемо розселити понад 28 тисяч людей", - розповідає Леськів.

Фото: Євген Леськів, засновник KyivBudDevelopment

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Забудовник пояснює, що "приватне місто" - це населений пункт повністю під приватним управлінням. На території таких міст у світовій практиці діють спеціальні економічні зони, які створюють комфортні умови для розвитку бізнесу. На етапі проєктування "приватного міста" має бути закладено розташування амбулаторій, шкіл, дитячих садочків, організація транспорту тощо.

Що буде з деревами

ТСН.ua звернувся до Євгена Леськіва за поясненням, яким чином про будівництво приватного міста, яке нібито вже розпочалося, не знають ані в КОДА, ані в Глібівці. Та що буде з лісом, на місці якого мають з'явитися дороги та будинки.

За словами Леськіва, середній вік дерев на території, де будують "приватне місто", не перевищує 30 років, вони не відносяться до лісового фонду, а тому "говорити про вирубку лісу некоректно".

Євген Леськів / Фото: kbd.estate

"Враховуючи той факт, що усі земельні ділянки на яких планується будівництво "приватного міста" перебувають у межах Глібівської сільської ради, середній вік деревних насаджень не перевищує 30 років, зелені насадження не були у встановленому порядку віднесені до лісів, говорити про вирубку лісу є некоректно з причини того, що відповідні зелені насадження не є лісом та не відносяться до лісового фонду України", - відповіли ТСН.ua в KyivBudDevelopment.

Леськів пояснив, що документи, які дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт вже є підставою для видалення зелених насаджень, тобто воно не потребує окремого дозволу. Для цього необхідно скласти акт обстеження дерев, які підлягають видаленню. Наразі цим займаються спеціалісти. План будівництва у Глібівці вже затверджено.

"Будівництво буде відбуватися з максимальним збереженням існуючих зелених насаджень", - обіцяє засновник компанії.

Фото: kbd.estate

Щодо соціального житла, за словами Леськіва, 10% від збудованого житла поділять між жертвами війни та родинами захисників України. Робота з формування черги та категорій громадян, яким нададуть квартири, триває. Про умови долучення до програми отримання житла повідомлять згодом.

Місцеві мешканці обурені - просять не рубати ліс

Багато місцевих мешканці обурені через будівництво. Вони нарікають, що дізналися про нього з новин, а їх думку про "приватне місто" в Глібівці ніхто не питав. А ліс насправді старий.

"Це жах! Тут старий ліс, який є і захистом однозначно, і частиною екосистеми. Не можна допустити, щоб вирубали ліс і почали будувати на його місці багатоповерхові будинки. Тут не та зона, яка готова до появи міста. Всі брудноти будуть у Київському морі! Дороги взагалі не прилаштовані під навантаження! Спершу орки намагалися захопити наші землі, а тепер горе-будівельники. Благаємо владу, зокрема, голову КОДА пана Кулебу, не допустити цього свавілля і зберегти наш ліс", - розповіла ТСН.ua Тетяна, мешканка Глібівки.

Генеральний план села Глібівка

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 липня виступив на конференції у швейцарському місті Лугано, яка присвячена повоєнній відбудові України.

Зеленський наголосив, що російські окупанти свідомо знищують житлові будинки, в яких українці живуть усе своє життя. Це робиться для того, щоб вбити в українців відчуття дому.

Загалом в Україні росіяни зруйнували понад 80 тис. об'єктів.

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