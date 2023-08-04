Прогноз погоди на 5 серпня: насувається спека, подекуди очікується до +36°С

У Києві та області у суботу очікується спекотна погода з температурою вдень 32°-34°С.

В Україні у суботу, 5 серпня, у деяких областях стовпчик термометра підніметься до позначки +36°С.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У більшості західних областей мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози; температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.

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На решті території малохмарна, суха та спекотна погода з температурою вночі 18-23°, вдень 31-36°.

Вітер в Україні східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 5 серпня / Фото: Укргідрометцентр

У Києві та області теж спекотно

У Києві та області 5 серпня очікується малохмарна суха та спекотна погода з температурою вночі 18-23°, вдень 32-34°С.

Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Нагадаємо, з Києва до Львова у серпні запустили додаткові поїзди.

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