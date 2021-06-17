"1+1" від Ярмоленка і два нереалізованих пенальті: збірна України здобула першу перемогу на Євро-2020

"Синьо-жовті" з великими труднощами вибороли перші три очки.

Збірна України здобула першу перемогу на Євро-2020. У матчі другого туру групи C підопічні Андрія Шевченка обіграли національну команду Північної Македонії. Зустріч на "Національному стадіоні" у Бухаресті завершилася з рахунком 2:1.

"Синьо-жовті" провели ударний перший тайм. Уже в стартові 11 хвилин гри хороші моменти, щоб відкрити рахунок, мали Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук, але везіння в цих епізодах було на стороні суперника.

Associated Press

У середині другого тайму ще дві можливості відкрити рахунок не реалізував капітан українців. У першому випадку удар Ярмоленка заблокував захисник, а у другому - добре зіграв воротар збірної Північної Македонії Столе Дмитрієвськи.

Проте, на 29-й хвилині вінгера "Вест Хема" прорвало. Андрій на дальній стійці замкнув передачу від Олександра Караваєва після подачі кутового.

Через п'ять хвилин Яремчук зробив рахунок 2:0, реалізувавши вихід віч-на-віч з воротарем суперників після класного пасу Ярмоленка.

Associated Press

Другий тайм "синьо-жовті" почали дуже нервово, і на 57-й хвилині це відбилося на табло. Караваєв сфолив у власному карному майданчику на Горану Пандєву. Егзіян Аліоскі переграти Георгія Бущана з пенальті не зміг, але сам же добив м'яч у сітку після сейва воротаря "синьо-жовтих".

Associated Press

На 83-й хвилині Маліновський міг забивати третій м'яч, але і він не реалізував пенальті.

Україна набрала перші 3 очки і посідає 3-тє місце у своїй групі. Австрія (3 бали і матч у запасі) лідирує, Нідерланди (3 і матч у запасі) - другі, Північна Македонія (0) - четверта.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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