"11 левів билися за країну": реакція соцмереж на сенсаційну нічию збірної України із Францією

Фантастичний матч Відмінний настрій !!! Бойовий Нічия ✊



Щойно Вийшов зі стадіону !!! Усюди братання та сміх



11 левів билися за Україну Дякую усім хлопцям за цею матч та результат



Вболівальники Неймовірні, а атсмосфера космічна #UKR #FRA # WCQ2022 pic.twitter.com/weWInBI1TB