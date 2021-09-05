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"11 левів билися за країну": реакція соцмереж на сенсаційну нічию збірної України із Францією

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"11 левів билися за країну": реакція соцмереж на сенсаційну нічию збірної України із Францією

Associated Press

Вболівальники і експерти відреагували на результат матчу з чемпіонами світу.

Збірна України в поєдинку 5-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 не змогла втримати перемогу над національною командою Франції. Зустріч у Києві завершилася з рахунком 1:1.

ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж на чергову нічию підопічних Олександра Петракова.

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