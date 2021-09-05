"11 левів билися за країну": реакція соцмереж на сенсаційну нічию збірної України із Францією

Вболівальники і експерти відреагували на результат матчу з чемпіонами світу.
Збірна України в поєдинку 5-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 не змогла втримати перемогу над національною командою Франції. Зустріч у Києві завершилася з рахунком 1:1.
ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж на чергову нічию підопічних Олександра Петракова.
Свисти, Славку! Двічі внічію Із чемпіонамі світу — як у 99-му. Браво, Олександр Васильович! Мені сподобалося.— Олег Бабій (@ Gullit_87) September 4, 2021
Україна зіграла внічию з Францією, Шапаренко забив блискучим ударом— Tribuna.com Україна (@tribunaua) September 4, 2021
5 очок після 5 матчів — сама мирна збірна Європи https://t.co/rEODzSeCog pic.twitter.com/nR7e5W2i8w
Фантастичний матч Відмінний настрій !!! Бойовий Нічия ✊— Брюс Всемогутній (@BruceWillisUA) September 4, 2 021
Щойно Вийшов зі стадіону !!! Усюди братання та сміх
11 левів билися за Україну Дякую усім хлопцям за цею матч та результат
Вболівальники Неймовірні, а атсмосфера космічна #UKR #FRA # WCQ2022 pic.twitter.com/weWInBI1TB
Україна сексі. Франція теж— plaisirsetjours (@plaisirsetjours) September 4, 2021
⚽ Україна 1: 1 Франція— файний курвознавець (@her_na_lnr) September 4, 2021
Перша нічія за цею рік, за якові НЕ соромно
Україна — Франція — 1: 1. З чемпіонамі світу наші билися на рівніх. А перед грою українці віддалі Збірній свою Енергію, потужного виконан Гімн України на «Олімпійському»! pic.twitter.com/LVJyYSzZzN— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 4, 2 021
Заради таких емоцій як сегодня Варто Дивитися футбол 1: 1 Україна Франція— s-samotna (@sweet_M_heart) September 4, 2021
Нічия з Казахстаном та Нічия з Францією, Які две Різні нічії, браво Україна, сегодня це булу Неймовірна гра, Україна — Франція 1: 1 #UKRFRA— {{Техаській фронтенд}} (@sergsagan) September 4, 2021