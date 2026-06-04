114-та ракетка світу з Польщі вибила росіянку та вийшла до фіналу Roland Garros

Майя Хвалінська / © Associated Press

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Польська тенісистка Мая Хвалінська (№114 WTA) стала фіналісткою Roland Garros-2026 у жіночому одиночному розряді.

У півфіналі ґрунтового мейджора 24-річна полька обіграла 22-річну "нейтральну" росіянку Діану Шнайдер (№23 WTA) — 7:6, 6:4.

Хвалінська у фіналі Відкритого чемпіонату Франції позмагається з "нейтральною" 19-річною росіянкою Міррою Андрєєвою (№8 WTA), яка в півфіналі перемогла 23-річну українку Марту Костюк (№15 WTA) — 6:1, 6:3.

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Для польки, яка стартувала на Roland Garros з кваліфікації, це буде дебютний фінал на турнірах Grand Slam. Досі на мейджорах Мая не проходила далі другого кола.

Хвалінська також продовжує прогресувати у світовому рейтингу: зі 114-го місця вона в реальному часі вже здійнялася на 21-ше.

Фінальний поєдинок, у якому Хвалінська побореться з Андрєєвою за трофей, відбудеться у суботу, 6 червня.

Раніше повідомлялося, що Костюк установила історичне досягнення на Roland Garros. Марта стала першою в історії України півфіналісткою Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді. Раніше це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків — 1993 та 1999 років.

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