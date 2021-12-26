12-річний українець здолав американського гросмейстера-рекордсмена та виграв престижний шаховий турнір

Ігор Самуненков створив гучну сенсацію в Суперфіналі юнацького Гран-прі.

12-річний українець Ігор Самуненков переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів.

Про це повідомляє Федерація шахів України у Facebook.

Юному українцю вдалося виграти турнір у своїй віковій групі. У фінальному раунді головним суперником Самуненкова був його одноліток зі США Абхіманью Мішра, який нещодавно побив рекорд і став наймолодшим гросмейстером в історії шахів.

Самуненков обіграв Мішру з рахунком 1.5:0.5, і, набравши з американцем однакову кількість очок за підсумками туніру, став переможцем завдяки перемозі в особистій зустрічі.

Зазначимо, що в 2021 році Самуненков виграв дорослий чемпіонат України 2021 з рапіду та отримав звання майстра FIDE.

Тепер юний українець від 26-го до 30 грудня зіграє у Варшаві на дорослому чемпіонаті світу з рапіду та бліцу, де він буде наймолодшим учасником турніру.

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