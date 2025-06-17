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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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687
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12-річний український стрибун з жердиною побив віковий рекорд Дюплантіса – швед відреагував

Матвій Строгалєв показав найкращий результат в історії серед 12-річних стрибунів з жердиною.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Матвій Строгалєв

Матвій Строгалєв / © Федерація легкої атлетики України

12-річний український стрибун з жердиною Матвій Строгалєв побив віковий рекорд дворазового олімпійського чемпіона та світового рекордсмена шведа Армана Дюплантіса.

Строгалєв на юнацькому чемпіонаті України підкорив планку на висоті 4 метра.

Це найкращий результат в історії серед 12-річних стрибунів з жердиною. Юний українець на три сантиметри перевершив рекорд Дюплантіса, який у січні 2012 року в аналогічному віці взяв висоту 3,97 метра на змаганнях в американському Ріно.

Показаного результату Строгалєву вистачило для "бронзи" юнацького чемпіонату України – турніру, де змагаються спортсмени віком до 17 років.

Дюплантіс уже відреагував на побиття українцем його вікового рекорду. Встановивши новий світовий рекорд в дорослій категорії (6,28 м) на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі, 25-річний швед дав ексклюзивний коментар Суспільне Спорт.

"Я думаю, що це надзвичайно. Ярослава Магучіх показала мені відео. Я не знав, що він побив мій рекорд. Це чудово, радий це бачити. Сподіваюся, що він буде прогресувати, а зараз розважається та насолоджується процесом та своїм шляхом.

Я був таким же молодим, спраглим стати найкращим у світі. Хотів бути найкращим та бити одвічні рекорди. Я був таким же. І він такий, навіть трішки кращий. Це чудово бачити це. Можливо, буде ситуація: якщо довго стрибатиму, то позмагаємося з ним", – сказав Дюплантіс.

Дюплантіс – олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024, багаторазовий чемпіон світу та Європи, переможець фіналів Діамантової ліги 2021, 2022, 2023 та 2024 років.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

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