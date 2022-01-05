13 голів на двох: клуб Реброва у вогняному двоматчевому протистоянні продерся до півфіналу Кубка ОАЕ

13 голів на двох: клуб Реброва у вогняному двоматчевому протистоянні продерся до півфіналу Кубка ОАЕ

Вирішальний м'яч "Аль-Айн" забив наприкінці мегарезультативної другої зустрічі.

"Аль-Айн" українського тренера Сергія Реброва здобув путівку до півфіналу Кубка ОАЕ.

У надзвичайно напруженому двоматчевому протистоянні 1/4 фіналу команда 47-річного екскерманича київського "Динамо" вибила з турніру "Аль-Васл".

Перший поєдинок завершився з рахунком 3:3 . А матч-відповідь став ще результативнішим. Команди влаштували фантастичну гольову перестрілку, долю якої визначив переможний гол команди Реброва за шість хвилин до кінця основного часу. "Аль-Айн" реалізував пенальті та виграв другу зустріч із рахунком 4:3 .

Як наслідок, 7:6 на корисить команди украхнського коуча за підсумками двох матчів - "Аль-Айн" крокує до півфіналу національного кубка.

Додамо, що "Аль-Айн" впевнено лідирує в Чемпіонаті ОАЕ, набравши 30 очок за 12 турів. Найближчого переслідувача, "Аль-Вахду", клуб Реброва випереджає на 9 балів. Українця чотири рази поспіль визнали найкращим тренером місяця в Еміратах.

Ребров очолив клуб із Еміратів влітку цього року. До цього він працював з угорським "Ференцварошем". Під керівництвом українця "Фраді" виграли три чемпіонати країни і вперше за довгі роки пробилися до групового раунду Ліги чемпіонів.

Раніше Ребров також очолював київське "Динамо" , з яким за три роки виграв п'ять трофеїв.

з яким за три роки виграв п'ять трофеїв. Очікувалося, що Ребров замінить Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, проте, за інформацією ЗМІ, йому не вдалося розірвати контракт з "Аль-Айном".

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