13-річна українка присвятила ЗСУ перемогу на елітному турнірі з боксу (відео)

13-річна українка присвятила ЗСУ перемогу на елітному турнірі з боксу (відео)

Юна українська боксерка Кіра Макогоненко завоювала золото на Кубку Балтійського моря та присвятила свою перемогу захисникам України.

У вирішальному поєдинку Макогоненко здолала представницю Саудівської Аравії Жолле Хеєр у ваговій категорії 48 кг.

Після своєї перемоги 13-річна спортсменка влаштувала перфоманс на підтримку України - пройшлася по рингу з українським стягом над головою.

У відеозверненні дівчинка зазначила, що присвятила свій виступ на турнірі ЗСУ, Головному управлінню розвідки та всім патріотам Батьківщини.

Додамо, що Макогоненко уже встигла провести 57 поєдинків без жодної поразки.

Мрією дівчинки є виступити на Олімпійських іграх. Тренує Кіру її батько, який є дворазовим чемпіоном світу з кікбоксингу та чемпіоном України з рукопашного бою.

Нагадаємо, що вінгер збірної України та англійського "Вест Гема" Андрій Ярмоленко об'єднався з United Ukraine Foundation, щоб допомогти рідному місту Чернігів.

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