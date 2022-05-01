13-річна українка присвятила ЗСУ перемогу на елітному турнірі з боксу (відео)

Юна українська боксерка Кіра Макогоненко завоювала золото на Кубку Балтійського моря та присвятила свою перемогу захисникам України.
У вирішальному поєдинку Макогоненко здолала представницю Саудівської Аравії Жолле Хеєр у ваговій категорії 48 кг.
Після своєї перемоги 13-річна спортсменка влаштувала перфоманс на підтримку України - пройшлася по рингу з українським стягом над головою.
У відеозверненні дівчинка зазначила, що присвятила свій виступ на турнірі ЗСУ, Головному управлінню розвідки та всім патріотам Батьківщини.
Додамо, що Макогоненко уже встигла провести 57 поєдинків без жодної поразки.
Мрією дівчинки є виступити на Олімпійських іграх. Тренує Кіру її батько, який є дворазовим чемпіоном світу з кікбоксингу та чемпіоном України з рукопашного бою.
Нагадаємо, що вінгер збірної України та англійського "Вест Гема" Андрій Ярмоленко об'єднався з United Ukraine Foundation, щоб допомогти рідному місту Чернігів.
Читайте також:
Українка Калініна сенсаційно перемогла суперницю із топ-10 рейтингу WTA
У звільненій від окупантів Бородянці вперше провели футбольний матч (фото)
Збірна України завоювала перше "золото" на чемпіонаті Європи з дзюдо