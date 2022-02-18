14-річний бомбардир "Металіста", Ярославський прокоментував ДТП - ПРОФУТБОЛьні новини

Дивись новий випуск новин ПРОФУТБОЛ Digital за 17 лютого.

Жерсон Родрігес має проблеми в "Труа". Футболіста, права на якого належать київському "Динамо", можуть вигнати з клуба. Хоч сам гравець каже, що інформація про його відсторонення не відповідає дійсності.

Вихованець харківського "Металіста" Кирило Дігтяр забиває на зборах команди. Гравцю всього 14 років.

Тим часом президент "Металіста" Олександр Ярославський прокоментував розслідування скандального ДТП за участю його кортежа.

ПРОФУТБОЛьні новин виходять від понеділка до п'ятниці на Youtube-каналі ПРОФУТБОЛ Digital.