14-річний українець здобув "золото" в стрибках у воду на дебютному для нього ЧС-2022 серед юніорів

Азаров обійшов представників Колумбії та США у стрибках у воду з метрового трампліну.

Збірна України зі стрибків у воду виборола другу медаль чемпіонату світу-2022 серед юніорів, що триває в канадському Монреалі.

14-річний українець Кирило Азаров здобув "золото" у стрибках у воду з метрового трампліну. Українець показав результат у 431,9 балів.

Друге місце посів представник Колумбії Мігель Естебан Товар (424,15), а бронзову нагороду завоював американець Айвор Браун (402,9).

Для Азарова планетарна першість у Канаді стала дебютним чемпіонатом світу у професійній кар’єрі.

Нагадаємо, що раніше золоту нагороду Україні приніс Кирило Болюх у стрибках у воду із триметрового трампліну.

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