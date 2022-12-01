14-річний українець здобув "золото" в стрибках у воду на дебютному для нього ЧС-2022 серед юніорів

Азаров обійшов представників Колумбії та США у стрибках у воду з метрового трампліну.
Збірна України зі стрибків у воду виборола другу медаль чемпіонату світу-2022 серед юніорів, що триває в канадському Монреалі.
14-річний українець Кирило Азаров здобув "золото" у стрибках у воду з метрового трампліну. Українець показав результат у 431,9 балів.
Друге місце посів представник Колумбії Мігель Естебан Товар (424,15), а бронзову нагороду завоював американець Айвор Браун (402,9).
Для Азарова планетарна першість у Канаді стала дебютним чемпіонатом світу у професійній кар’єрі.
Нагадаємо, що раніше золоту нагороду Україні приніс Кирило Болюх у стрибках у воду із триметрового трампліну.
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