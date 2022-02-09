15-річна російська фігуристка, яка виступає на ОІ-2022, підозрюється у використанні допінгу: деталі скандалу

Якщо провина буде доведена, ОКР можуть позбавити "золота".
Стало відомо, хто від ОКР, ймовірно, міг використовувати заборонені речовини перед Олімпійськими іграми-2022.
Так, за інформацією Inside The Games, під розгляд потрапила 15-річна Каміла Валієва.
За даними джерела, тест було здано до змагань у Китаї. Джерело додає, що точна проблема допінг-проби Валієвої залишається незрозумілою. Ситуацію ускладнює той факт, що Валієва не досягла 16-річного віку, що не дозволяє офіційно визнати Камілу винною у порушенні антидопінгових правил.
Наразі кілька груп юристів працюють над складною справою, яка, як очікується, триватиме до завтра, перш ніж буде досягнуто висновку. Якщо Валієва буде покарана, то будь-які покарання, ймовірно, будуть менш суворими, ніж якби вона була старша 16 років. А ось яку роль у застосуванні допінгу відіграв її тренерський штаб – стане предметом окремого розгляду.
Якщо провина Валієвої або тренерського штабу ОКР буде доведена, то їх можуть позбавити "золота", яке вони здобули в командних змаганнях. Наразі церемонію нагородження поставили на паузу через цю ситуацію з допінгом.
Додамо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна Олімпійського Комітету Росії.
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