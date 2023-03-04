15-річна українка тріумфувала на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики (відео)

Українка Анна Лащевська здобула "золото" на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, що відбувається в Досі (Катар).

15-річна спортсменка з Івано-Франківська перемогла у змаганнях на брусах.

Лащевська кваліфікувалася до фіналу з третім результатом.

У вирішальному виступі українка набрала 13,5 бала з коефіцієнтом складності 5,6, випередивши Наталі Вестлунд зі Швеції та японку Міхако Серіту (обидві набрали 13,233 бала).

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Зазначимо, що за крок від п'єдесталу зупинилася ще одна українська гімнастка Єлизавета Губарєва, яка отримала від суддів 13 балів.

Для Лащевської це перша нагорода на змаганнях такого рівня. Минулого року вона стала чемпіонкою Європи серед юніорів у вправах на колоді.

Анна Лащевська — переможниця Кубка світу зі спортивної гімнастики! ‍♂️15-річна спортсменка здобула «золото» у вправах на брусах на етапі Кубка світу у місті Доха (Катар). За свій виступ у фіналі українка отримала від суддів 13,500 бала. Це перша нагорода Анни Лащевської на змаганнях такого рівня. Минулого року вона стала чемпіонкою Європи серед юніорів у вправах на колоді. Вітаємо з медаллю гімнастку та її тренерів Юлію Каюкову та Ірину Мельничук! International Gymnast Magazine #націяпереможців #міжнароднізмагання #олімпійськийспорт #спортивнагімнастика Опубліковано Міністерство молоді та спорту України Пʼятниця, 3 березня 2023 р.

Раніше ТСН Проспорт повідомлявляв, що Україна вперше за 8 років завоювала медаль юнацького чемпіонату світу з фігурного катання.

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