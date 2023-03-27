15-річна українська фристайлістка виборола "золото" на Кубку Європи з лижної акробатики

Українська фристайлістка Неллі Попович стала переможницею етапу Кубка Європи з лижної акробатики в австрійському Обертауерні.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України на своїй сторінці в Facebook.

Попович з результатом 57,50 бала всього на 0,49 бала випередила двох представниць Китаю, які набрали однакову суму.

За крок від медалі, на четвертій позиції, зупинилася ще одна українка Анастасія Гасюк. Вона відстала від Попович на п'ять балів.

Для Неллі це перший в кар'єрі подіум на рівні Кубка Європи. До цього вона не вигравала медалей на етапах Кубка Європи.

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