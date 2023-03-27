Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

15-річна українська фристайлістка виборола "золото" на Кубку Європи з лижної акробатики

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
516
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
15-річна українська фристайлістка виборола "золото" на Кубку Європи з лижної акробатики

facebook.com/minmolodsport

Неллі Попович вперше піднялася на п'єдестал пошани на такому високому рівні.

Українська фристайлістка Неллі Попович стала переможницею етапу Кубка Європи з лижної акробатики в австрійському Обертауерні.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України на своїй сторінці в Facebook.

Попович з результатом 57,50 бала всього на 0,49 бала випередила двох представниць Китаю, які набрали однакову суму.

За крок від медалі, на четвертій позиції, зупинилася ще одна українка Анастасія Гасюк. Вона відстала від Попович на п'ять балів.

Для Неллі це перший в кар'єрі подіум на рівні Кубка Європи. До цього вона не вигравала медалей на етапах Кубка Європи.

Читайте також:

На Кубку світу з фехтування Україні заборонили влаштувати акцію проти повернення росіян і білорусів

Ломаченко вкотре зашкварився в Instagram, порівнявши Україну з нацистською Німеччиною

Збірна України з карате завоювала історичне "золото" ЧЄ у чоловічому командному куміте

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
516
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація