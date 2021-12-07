15-річний українець став чемпіоном світу зі стрибків у воду

15-річний українець став чемпіоном світу зі стрибків у воду

Середа виборов юніорську першість світу.

Олексій Середа завоював ще одну медаль для України у п'ятий день юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду, що проходить у Києві.

Юнак став переможцем змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вежі з результатом 484,60 бала. 15-річний українець більш ніж на 50 балів випередив срібного призера Максима Гулідова з Росії – 427,55.

Інший представник України Данило Аванесов посів четверте місце із результатом 402,85 бала.

Медаль Середи стала п'ятою для збірної України на чемпіонаті світу у Києві. Раніше золото виграли Ксенія Байло та Данило Коновалов. Байло також стала бронзовою призеркою світової першості, а Коновалов у парі з Богданом Чижовським вибороли срібло.

ЧС відбувається у столичному Центрі спорту "Ліко" та завершиться 9 грудня.

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