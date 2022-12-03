15-річний українець виборов ще одне "золото" в стрибках у воду на ЧС-2022 серед юніорів

Збірна України зі стрибків у воду виборола ще одну медаль чемпіонату світу-2022 серед юніорів, що триває в канадському Монреалі.

15-річний Кирило Болюх вдруге став призером. Цього разу він виборов "золото" у стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Болюх вийшов у лідери з найпершого стрибка та тримався на першій позиції впродовж усіх раундів. Найсильнішим і найскладнішим стрибком українця став другий. Кірілл заробив за нього 92.5 балів з коефіцієнтом складності 3.7 та отримав від одного з суддів 9 із 10 балів за виконання. В сумі українець набрав 476,90 балів.

Нагадаємо, що раніше Болюх став найкращим у стрибках з 3-метрового трампліну. Ще одною золотою медаллю відзначився 14-річний Кирило Азаров у стрибках з метрового трампліна.

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