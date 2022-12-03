Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

15-річний українець виборов ще одне "золото" в стрибках у воду на ЧС-2022 серед юніорів

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
36
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
15-річний українець виборов ще одне "золото" в стрибках у воду на ЧС-2022 серед юніорів

Ukrainian Diving Federation

Болюх оформив "золотий дубль".

Збірна України зі стрибків у воду виборола ще одну медаль чемпіонату світу-2022 серед юніорів, що триває в канадському Монреалі.

15-річний Кирило Болюх вдруге став призером. Цього разу він виборов "золото" у стрибках у воду з 10-метрової вишки. 

Болюх вийшов у лідери з найпершого стрибка та тримався на першій позиції впродовж усіх раундів. Найсильнішим і найскладнішим стрибком українця став другий. Кірілл заробив за нього 92.5 балів з коефіцієнтом складності 3.7 та отримав від одного з суддів 9 із 10 балів за виконання. В сумі українець набрав 476,90 балів.

Нагадаємо, що раніше Болюх став найкращим у стрибках з 3-метрового трампліну. Ще одною золотою медаллю відзначився 14-річний Кирило Азаров у стрибках з метрового трампліна. 

Читайте також:

Збірна України назвала стартові склади на перші спринтерські гонки сезону

Українка виграла престижний шаховий турнір, здобувши перемогу над партнеркою по збірній

Чемпіон України з баскетболу здійснив фантастичний камбек у матчі Єврокубка, але втратив перемогу на останніх секундах

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
36
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація