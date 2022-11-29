15-річний українець виборов "золото" в стрибках у воду на чемпіонаті світу-2022 серед юніорів

Збірна України зі стрибків у воду виборола першу медаль чемпіонату світу-2022 серед юніорів, що розпочався в канадському Монреалі.

Найкращий результат у стрибках з триметрового трампліна серед чоловіків показав 15-річний українець Кирило Болюх.

Найкращим стрибком Болюха виявився найперший, за який він заробив 67.5 бала зі складністю 3.0. Після другого українець вирвався в лідери та залишився на першій сходинці до кінця змагань. В останній спробі він заробив 64.6 бала (складність – 3.4). У підсумку Кирило набрав 439.25 бали і вперше у кар'єрі піднявся на п'єдестал пошани юніорського ЧС.

Ще один українець Кирило Азаров зупинився за крок від медалей.

Азаров упродовж майже всього фіналу перебував на сьомому місці, проте завдяки останньому стрибку на 63 бали (складність – 3.0) вирвався на четверту сходинку з відставанням у 5.7 очка від "бронзи".

Нагадаємо, що збірна України з плавання у ластах стала переможцем загальнокомандного заліку Кубка світу-2022, який відбувся у польському Познані.

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