15-річний українець завоював другу медаль на юнацькому Чемпіонаті світу зі стрибків у воду

15-річний українець завоював другу медаль на юнацькому Чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Олексій Середа здобув "срібло" після вчорашньої золотої нагороди.

Український стрибун у воду Олексій Середа виграв срібну медаль юнацького Чемпіонату світу зі стрибків у воду, що триває в Києві.

Наш співвітчизник став другим у стрибках із 3-метрового трампліна. Середа показав результат 491.75, поступившись лише 1,55 бала володарю золотої нагороди італійцю Маттео Санторо.

Ще один українець, Владислав Климко, показав 6-й результат з результатом 425,80.

Це шоста медаль України на поточній юнацькій світовій першості. Дві нагороди виграв саме Середа. 6 грудня Олексій виборов "золото" в індивідуальних стрибках з 10-метрової платформи.

Середа - чемпіон Європи 2021 року у синхронних стрибках з 10-метрового трампліну в міксті. Також він вигравав "золото" та "срібло" на Чемпіонаті Європи 2019 року (одиночні та синхронні стрибки).

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо Середа став шостим, показавши найкращий результат в історії України в особистих стрибках з 10-метрової вишки. Також Олексій разом з з Олегом Сербіним посів шосте місце у синхронних стрибках з 10 м.

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