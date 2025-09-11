- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 317
- Час на прочитання
- 1 хв
15-річний українець приніс "Барселоні" перемогу на юнацькому клубному чемпіонаті світу
Артем Рибак забив вирішальний гол у фіналі юнацького клубного чемпіонату світу з футболу.
Український півзахисник "Барселони" Артем Рибак допоміг своїй команді виграти юнацький клубний чемпіонат світу з футболу (U-18).
15-річний українець відзначився переможним голом у фінальному матчі турніру з аргентинським "Расингом".
На 68-й хвилині зустрічі Рибак у штрафному майданчику "Расинга" вдало прийняв передачу від партнера, обійшов голкіпера суперника та відправив м'яч у порожні ворота.
Гол Артема в підсумку став вирішальним, адже поєдинок завершився перемогою "Барселони" з рахунком 1:0.
Зазначимо, що Рибак є вихованцем донецького "Шахтаря". У липні 2022 року юний український футболіст приєднався до "Барселони".
У вересні минулого року Артем дебютував за збірну України U-16, де провів уже шість матчів та забив один гол.
Раніше повідомлялося, що український футболіст іспанської "Жирони" перейшов до клубу російського блогера.