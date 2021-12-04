16-річна українка стала чемпіонкою світу зі стрибків у воду

Байло виборола юніорську першість світу.
Ксенія Байло виборола ще одну медаль для України у третій день юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду, що проходить у Києві.
Українка завоювала золото серед юніорів у стрибках з вишки у віковій групі "В".
- В другий день змагань 18-річний Данило Коновалов завоював золото у стрибках із 3-метрового трампліну. Коновалов розділив перше місце із бразильцем Каваном Фігейредом Перейрою. Вони набрали однакову суму балів – 532,6.
- 16-річна Ксенія Байло завоювала бронзу у стрибках із метрового трампліну
- ЧС відбувається у столичному Центрі спорту "Ліко".
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