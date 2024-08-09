16-річна українка виступила у фіналі багатоборства з художньої гімнастики на ОІ-2024: результат

16-річна українка Таїсія Онофрійчук виступила у фіналі особистого багатоборства з художньої гімнастики на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Наша спортсменка закінчила змагання на дев'ятому місці з підсумковим результатом 128,400 бала,

Додамо, що напередодні у кваліфікації вона показала четвертий сумарний результат, зокрема мала другу оцінку серед усіх учасниць за виступ у вправі з м'ячем – 35,250 бала.

Однак у фіналі українка припустилася кількох помилок, які завадили їй поборотися за потрапляння на п'єдестал.

Таїсія Онофрійчук / Фото: Associated Press

Таїсія Онофрійчук / Фото: Associated Press

Таїсія Онофрійчук / Фото: Associated Press

Для Онофрійчук це була дебютна Олімпіада. Таїсія – наймолодша спортсменка, яка коли-небудь представляла Україну в особистих змаганнях з художньої гімнастики на Олімпійських іграх.

Олімпійською чемпіонкою з особистого багатоборства у художній гімнастиці стала німкеня Дар'я Варфоломєєв, яка за сумою вправ з чотирма предметами набрала 142,850 бала. "Срібло" здобула болгарка Боряна Калейн (140,600 бала), а "бронзу" – італійка Софія Раффаелі (136,300 бала).

Зазначимо, що у п'ятницю, 9 серпня, Україна вже встигла виграти одну медаль на ОІ-2024. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок завоювали "срібло" у веслуванні на каное-двійці на 500 метрів

Дивіться також: Олімпіада-2024: хто з українських спортсменів здобув медалі та скільки грошей вони заробили

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Станом на зараз Україна має вже одинадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, чотири срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 15-ту позицію в медальному заліку.

Читайте також:

Олімпійські ігри-2024 – день 14: розклад і результати виступів українців за 9 серпня

Французька легкоатлетка освідчилася своєму хлопцю після забігу на Олімпіаді-2024: зворушливе відео

Може бути ще одна медаль: українська борчиня вийшла до півфіналу Олімпіади-2024