16-річний українець виборов "золото" в стрибках у воду на чемпіонаті Європи-2022

У Римі триває чемпіонат Європи-2022 з водних видів спорту, на якому збірна України поповнила свою скарбничку ще одною нагородою.

Олексій Середа тріумфував у стрибках з 10-метрової вишки серед чоловіків.

У фіналі він отримав 493,55 бала, що стало абсолютно найкращим результатом.

Срібну медаль виграв британець Ноа Вільямс (459 балів), а "бронзу" - ще один представник Великої Британії Бен Катмор (438,35 бала).

Зазначимо, що для Олексія це вже не перша нагорода на цих змаганнях. Раніше він у парі Кирилом Болюхом виборов "срібло" у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, а потім у дуеті з Софією Лискун показав другий результат у стрибках з 10-метрової вишки серед змішаних пар.

Крім того, Середа став першим стрибуном у воду в історії України, який виборов два титули чемпіона Європи на вишці.

Це сьома медаль України в стрибках у воду та перша золота на цьому чемпіонаті Європи. Загалом на нинішній континентальній першості з водних видів спорту "синьо-жовті" здобули 17 нагород у чотирьох видах спорту.

Читайте також:

Україна завоювала дві медалі у спортивній гімнастиці на чемпіонаті Європи-2022

Українка Лузан здобула третю медаль на чемпіонаті Європи-2022 з веслування

Феноменальна перемога: український боєць ММА нокаутував поляка на 5-й секунді (відео)