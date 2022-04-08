16-річний українець здобув першу в кар'єрі перемогу на ЧС зі снукеру та присвятив її батьківщині

16-річний українець здобув першу в кар'єрі перемогу на ЧС зі снукеру та присвятив її батьківщині

Юліан Бойко впевнений, що єдиний спосіб знищити ворога - це об'єднатися і стати єдиним цілим.

Український снукерист Юліан Бойко зумів подолати стартовий раунд чемпіонату світу зі снукеру, який стартував в англійському Шеффілді.

Наш 16-річний співвітчизник у першому своєму матчі на турнірі переміг Майкла Георгіу з Кіпру з рахунком 6:4. Причому зробив він це, оформивши так званний сотенний брейк, набравши рівно 100 очок в останньому, 10-му, фреймі.

Iulian Boiko 6 — 4 Michael Georgiou

Finishes with a nice century. Great win for the young Ukrainian.

Good luck in the next round, dear @BoikoIulian #SnookerWorldChamps #147sf #ILoveSnooker pic.twitter.com/RIIM7uXN03 — tibine.klara (@tibineklara) April 6, 2022

Для юного українського снукериста це перша перемога на рівні чемпіонатів світу. Планетарна першість у Шеффілді для Бойка стала вже третьою в кар'єрі, однак попередні два роки поспіль він вибував уже в першому раунді кваліфікації.

Після свого успіху Бойко заявив, що присвячує цю перемогу своїй країну, яка зараз бореться з російськими окупантами.

"Для нас зараз важкі часи, зважаючи на війну. Сподіваюся, що цей результат потішить людей в Україні. Думаю, що я провів блискучий матч. Я дуже радий цій перемозі та сподіваюся, що матиму імпульс для наступного раунду", - сказав Бойко.

Додамо, що раніше Юліан зізнавався, що зі зброєю встав би на захист України, якби був старшим. "Єдиний спосіб знищити ворога - це всім об'єднатися й бути одним цілим", - вважає українець.

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