167 порушень за рік: Росія очолила ганебний допінговий антирейтинг

167 порушень за рік: Росія очолила ганебний допінговий антирейтинг

Статус головного допінгіста світового спорту не піддається сумнівам.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) випустило звіт про порушення спортсменами з різних країн антидопінгових правил у 2019 році. Лідером цього списку стала Російська Федерація.

За підсумками 2019 року було зафіксовано 167 порушень з боку росіян. На другому місці - Італія (157). Замикає трійку Індія (152).

Загалом у 2019 році було зареєстровано 1914 порушень антидопінгових правил представниками 117 країн у 89 видах спорту. Із них 1573 порушення було виявлено після допінг-проб, решта - внаслідок розслідувань.

Якщо переглянути загальну статистику за видами спорту, то найчастіше на допінгу "ловилися" бодібілдери (272 випадки, 22%), легкоатлети (227, 18%), велогонщики (179, 14%) та важкоатлети (160, 13%). У футболі було зареєстровано 82 порушення антидопінгових правил, у боксі - 38.

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